Débuts tranquilles pour Rafael Nadal à Rome

La semaine dernière, Nadal avait connu sa première défaite sur terre battue depuis près d'un an, infligée par l'Autrichien Dominic Thiem en quarts de finale à Madrid (7-5, 6-3). Un revers qui lui a coûté la place de numéro 1 mondial au profit de Roger Federer.

Sur la terre battue italienne, le Majorquin, fraîchement titré pour la 11e fois à Monte-Carlo et à Barcelone, a très vite retrouvé ses bonnes habitudes: un premier set bouclé en 34 minutes, un second encore plus expéditif et une victoire acquise en une heure pile face au 31e joueur mondial.

Au prochain tour, Nadal sera opposé soit au prometteur Canadien Denis Shapovalov, soit au Néerlandais Robin Haase. À coup sûr, plus de revanche en perspective contre Thiem: l'Autrichien est tombé d'entrée contre un Fabio Fognini des grands jours.

Djokovic enchaîne

Novak Djokovic, toujours en quête de confiance et de victoires, s'est qualifié pour les huitièmes de finale aux dépens du modeste Géorgien Nikoloz Basilashvili (74e) en deux sets (6-4, 6-2).

Cette victoire fait basculer son bilan de l'année dans le positif: sept succès pour six défaites.

Tout n'a pas été simple pour Djokovic, en particulier dans le premier set, où le Serbe, qui peine à débarasser son jeu de fautes grossières, a dû batailler pour sauver son service dans le septième jeu. À 4-4, une série de cinq jeux remportés consécutivement lui a ensuite permis de prendre les commandes de la partie.

En huitièmes de finale, l'ex-numéro 1 mondial tombé au 18e rang - son plus mauvais classement depuis 12 ans - se testera contre l'Espagnol Albert Ramos Vinolas (41e), tombeur du grand serveur américain John Isner en trois jeux décisifs.