 Denis Shapovalov dans le top 30, Eugenie Bouchard dégringole 

Chez les dames, Bouchard a dû renoncer au tournoi de Cagnes-sur-Mer, en France, avant même de disputer un seul match en raison d'une blessure subie à l'entraînement. La Montréalaise de 24 ans n'a donc pas été en mesure de défendre les 215 points de classement qu'elle avait gagnés en atteignant les quarts de finale du Masters de Madrid en 2017, avec pour résultat une chute brutale au classement, où elle pointe maintenant au 169e échelon.

Françoise Abanda est la Canadienne la mieux classée au 128e échelon, inchangé par rapport à la semaine précédente. Elle est suivie de Carol Zhao en 136e place, en hausse d'un échelon.

Au haut des classements, il n'y a eu que très peu de mouvement, mais tout de même un significatif: à 36 ans, Roger Federer renoue avec le sommet, sans même jouer un match!

C'est que Rafael Nadal avait tant de points à défendre après avoir gagné Madrid en 2017 que son exclusion en quarts de finale l'a fait chuter d'un rang.

Le reste du top 6 demeure inchangé, avec Zverev, Grigor Dimitrov, Marin Cilic et Juan Martin del Potro qui suivent. Kevin Andersen et Dominic Thiem ont échangé leurs septième et huitième places. John Isner et David Goffin complètent le top 10.

Du côté de la WTA, Simona Halep, Caroline Wozniacki, Garbine Muguruza et Elina Svitolina ont conservé les quatre premières places. Karolina Pliskova est passée devant Jelena Ostapenko au cinquième rang, tandis que Caroline Garcia a conservé sa septième place. Petra Kvitova a quant à elle gagné deux échelons en huitième place, devant Venus Williams et Sloane Stephens.