Denis Shapovalov atteint le troisième tour à Madrid

Shapovalov a mis un peu plus de deux heures pour venir à bout du Français, classé 50e au monde. Il s'agissait du premier match en carrière entre les deux hommes, et il fut très serré.

L'Ontarien âgé de 19 ans a réussi huit as et commis six fautes directes seulement, et son adversaire, un tennisman âgé de 28 ans, a présenté les mêmes statistiques que lui, mais commis une seule faute directe de plus.

Shapovalov pourrait donc affronter en huitièmes de finale son compatriote Milos Raonic, qui a rendez-vous avec le Bulgare Grigor Dimitrov un peu plus tard mercredi.

D'autre part, la 11e tête de série Roberto Bautista Agut a battu Jared Donaldson 6-7 (3), 6-4, 6-4 au premier tour.

Chez les dames, la favorite Simona Halep a atteint le troisième tour après avoir évincé Elise Martens 6-0, 6-3.

Halep a converti sa cinquième balle de match, en route vers sa 14e victoire d'affilée à Madrid - elle pourrait obtenir un troisième titre consécutif sur la terre battue de la capitale espagnole.

Mertens, la 16e tête de série, joue du bon tennis cette saison, mais elle a connu des ennuis dès le départ mardi. Elle a commis un total de 31 fautes directes, et cinq doubles fautes.

Halep aura rendez-vous au prochain tour avec Kristyna Pliskova, qui a défait Sara Sorribes Tormo 7-5, 6-2.

Dans un autre match de deuxième tour, Petra Kvitova a vaincu Monica Puig 6-3, 7-6 (8) et signé sa septième victoire d'affilée.