 Shapovalov signe sa première victoire en carrière sur terre battue 

Du côté féminin, la Roumaine Simona Halep a défait la Russe Ekaterina Makarova 6-1 et 6-0 en lever de rideau. Une domination de 6-1 pour les as a contribué à ce que le match ne dure que 52 minutes.

Shapovalov affrontera au prochain tour le vainqueur du match entre la 10e tête de série Lucas Pouille et Benoît Paire, lundi.

Championne en 2016 et 2017, la favorite Halep est invaincue à ses 13 derniers matches sur la terre battue madrilène.

La Danoise Caroline Wozniacki, deuxième tête d'affiche, a écarté l'Australienne Daria Gavrilova 6-3, 6-1. Couronnée à Melbourne, Wozniacki récupère d'une blessure à l'abdomen qui lui a fait rater le tournoi d'Istanbul, à la fin avril.

La Russe Maria Sharapova a vaincu la Roumaine Mihaela Buzarnescu, 6-4 et 6-1. La championne de cinq tournois majeurs a dominé 4-1 pour les bris et 7-0 au niveau des as.

L'Américaine Sloane Stephens s'est imposée 6-3 et 6-2 devant Silvia Soler-Espinosa, de l'Espagne. Compatriote de cette dernière, Gabrine Muguruza a eu plus de succès, infligeant un revers de 6-4 et 6-2 à Shuai Peng, de la Chine.

Victoria Azarenka a pris la mesure d'Aleksandra Krunic 6-3, 6-3 dans le cadre de son premier match sur la terre battue depuis les Internationaux de France en 2016 et la naissance de son fils.

Petra Kvitova, qui a gagné à Madrid en 2011 et 2015, a facilement éliminé Leisa Tsurenko 6-1, 6-2, tandis que l'Australienne Samantha Stosur a eu raison de la Russe Anastasia Pavlyuchenkova, 6-1, 6-7 (2), 6-3.

La Roumaine Sorana Cirstea a battu la Tchèque Katerina Siniakova, 6-4, 2-6, 6-4, et l'Espagnole Carla Suarez Navarro a défait la Tchèque Barbora Strycova, 6-3 et 6-3.