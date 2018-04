 Nadal établit un record avec 31 titres en série Masters 

Rafael Nadal a établi un record avc un 31e titre en série Masters, dimanche, battant Kei Nishikori 6-3 et 6-2 pour s'imposer à Monte Carlo.

Jerome Pugmire Associated Press Monaco

«Ça fait vraiment du bien d'avoir à nouveau ce trophée-là entre les mains, a dit Nadal. Onze titres ici... j'ai de la misère à y croire. Celui-là est parmi ceux qui ont le plus de valeur à mes yeux.»

La princesse Charlène et son mari le prince de Monaco posent en compagnie de Rafael Nadal et Kei Nishikori après le match.

La deuxième manche n'a duré que 37 minutes, Nadal y remportant cinq jeux de suite. Il a converti sa première balle de match avec un revers du tonnerre, portant son dossier en 2018 à 11-1.

Nishikori a un rendement de 2-10 contre Nadal. Il en est encore à reprendre la forme, lui qui était absent à New York l'an dernier et à Melbourne cette année, à cause d'une blessure au poignet.

«J'ai connu une excellente semaine, a t-il dit. J'ai été à l'écart pendant une longue période.»

Numéro 1 de l'ATP, Nadal n'a échappé que 21 jeux en cinq matches, en principauté. Il n'a pas perdu de set à ses sept dernières rencontres.

Nadal a une fiche de 396-35 sur terre battue. À l'horizon: Barcelone et Roland-Garros, pour celui qui a triomphé 10 fois à chaque endroit.