Eugenie Bouchard réussit son retour à Montréal

Eugenie Bouchard était visiblement tendue à l'idée de jouer à nouveau à Montréal et elle est restée bien loin de son meilleur niveau, mais sa détermination lui a permis d'arracher une superbe victoire, samedi au Stade IGA, en rencontre de barrage du Groupe mondial II de Fed Cup entre le Canada et l'Ukraine.

La Canadienne s'est imposée 6-2, 7-5 contre Kateryna Bondarenko pour offrir au Canada un point essentiel. Les deux équipes se retrouvent à égalité, 1-1, avant les trois matchs prévus aujourd'hui et Bouchard aura une belle occasion de doubler la mise, dimanche midi, alors qu'elle affrontera la joueuse la mieux classée de l'équipe ukrainienne, Lesia Tsurenko.

«C'est très spécial pour moi de jouer ici. C'était très bruyant et j'aimais l'ambiance. Je pense avoir joué un bon match. Je me suis bien battue, je suis restée positive et je suis contente du résultat. Mon service a été très bon, particulièrement au début du match et à la fin, alors que j'en avais bien besoin! J'ai aussi bien retourné, en étant toujours agressive.»

Bodarenko a d'ailleurs commis pas moins de 13 doubles fautes et elle a subi cinq bris. Bouchard s'est toutefois compliquée la vie et elle a laissé à Bondarenko plusieurs chances de revenir dans le match.

Menée deux fois en deuxième manche, celle qui est actuellement 117e mondial s'est quand même accrochée et elle a réussi à renverser la situation pour s'imposer en une heure et 40 minutes.

Tsurenko gagne son match

L'Ukrainienne Lesia Tsurenko a remporté le premier match de la rencontre de barrage du Groupe mondial II de Fed Cup entre le Canada et l'Ukraine, aujourd'hui au Stade IGA, profitant de l'abandon de la Canadienne Bianca Andreescu. Cette dernière avait remporté la première manche, 6-4, et elle avait la chance de prendre l'avantage 4-1 dans la deuxième manche, mais sa rivale est venue de l'arrière. Au moment de son abandon, Andreescu était menée 4-6, 6-3 et 4-0.

La joueuse de 17 ans s'est écroulée sur le court après avoir frappé un coup, blessée à la jambe gauche. Rejointe par la soigneuse et le médecin de l'équipe canadienne, elle est restée au sol pendant de longues minutes, visiblement souffrante, avant d'être évacuée sur une fauteuil roulant. Andreescu était la deuxième joueuse canadienne à 'tomber au combat, puisqu'elle jouait en relève à Françoise Abanda, qui avait dû déclarer forfait quelques minutes à peine avant le premier match après s'être infligée des blessures à la tête dans une chute.