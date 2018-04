Zverev, Dimitrov et Thiem avancent à Monte-Carlo

Alexander Zverev, Grigor Dimitrov et Dominic Thiem ont chacun dû effacer un déficit d'un set avant de l'emporter au deuxième tour du Masters de Monte-Carlo, mardi.

Associated Press Monte-Carlo

Zverev, la troisième tête de série, a battu Gilles Müller 4-6, 6-3, 6-2, après que Dimitrov, la quatrième tête de série, soit venu de l'arrière pour vaincre Pierre-Hugues Herbert 3-6, 6-2, 6-4, tandis que Thiem, la cinquième tête de série, préservait une balle de match avant de prendre la mesure du Russe Andrey Rublev 5-7, 7-5, 7-5.

Zverev a triomphé sous les réflecteurs sur le court central, sous le regard attentif des spectateurs dans les gradins. Müller a sauvé une balle de match en décochant un puissant service, mais s'est incliné dès la suivante après avoir commis une double faute.

L'Allemnd affrontera au prochain tour le vainqueur du duel entre la 13e tête de série Fabio Fognini et Jan-Lennard Struff.

Dimitrov semblait manquer de synchronisme au premier set, et il a été brisé à deux reprises par le Français, classé 82e au monde. Alors qu'il tirait de l'arrière 5-3 et 15-40, la balle a frappé le cadre de sa raquette et elle a abouti dans la foule.

Le Bulgare a toutefois retrouvé son aplomb au deuxième set. Il a réussi deux bris consécutifs contre Herbert, avant de s'adjuger la manche à zéro.

Dimitrov a scellé l'issue du match dès sa première balle de match, lorsqu'il a claqué un puissant coup droit en fond de terrain qui n'a pu être retourné par son adversaire.

Plus tôt, Thiem a préservé une balle de match lorsque le coup droit de Rublev a légèrement manqué de précision, à 5-4, 40-30.

Thiem a profité de l'occasion pour rebondir et briser Rublev, à l'aide d'un revers le long de la ligne. Il s'est ainsi accroché à 6-5.

L'Autrichien menait 15-40 pendant que Rublev était au service, et il a converti sa première balle de match lorsque le Russe a commis une double faute.

Thiem a atteint les demi-finales des Internationaux de France au cours des deux dernières années. Il croisera le fer au prochain tour avec le vainqueur du match entre le Serbe Novak Djokovic et le Croate Borna Coric, qui s'affronteront au deuxième tour mercredi.

En fin de journée, le Belge David Goffin a dû attendre sa quatrième balle de match avant de prendre la mesure du qualifié Stefanos Tsitsipas 7-6 (4), 7-5, tandis que le frère aîné de Zverev, Mischa Zverev, a atteint le troisième tour en éliminant le Français Lucas Pouille 2-6, 6-1, 7-6 (3).