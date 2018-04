Coupe Davis: le Canada affrontera les Pays-Bas

Les responsables de Tennis Canada ont fait part de la nouvelle à l'issue des tirages officiels menés par la Fédération internationale de tennis, mardi.

Le choix de la surface de jeu et de la ville-hôtesse sera dévoilé dans les prochaines semaines. Quant à la composition de la formation canadienne, elle devrait être connue environ dix jours avant le début de la compétition.

Le gagnant de cette rencontre conservera sa place au sein du Groupe mondial en 2019, tandis que le perdant retournera dans les compétitions de zone.

Ce sera le quatrième duel en Coupe Davis entre les deux pays. Le Canada a gagné deux des trois premiers rendez-vous.

Le Canada occupe le 14e rang du classement mondial et compte trois joueurs parmi le top 100, soit Milos Raonic (22e), Denis Shapovalov (45e) et Vasek Pospisil (75e). Quatre autres se classent dans le top 200, dont le Québécois de 17 ans Félix Auger-Aliassime, 176e mondial.

Le Pays-Bas détient le 18e échelon et un seul de ses joueurs, Robin Haase (44e), pointe parmi les 100 premiers.

En septembre dernier, le Canada avait maintenu sa place au sein du Groupe mondial pour une septième année d'affilée à la suite d'un triomphe contre l'Inde par la marque de 3-2.

En février, dans un duel de première ronde, le Canada s'est par ailleurs incliné 3-1 contre la Croatie. Au même moment, les Pays-Bas baissaient pavillon par un score identique aux mains de la France.

La Croatie et la France ont ensuite remporté leurs rencontres respectives de quarts de finale et se mesureront, respectivement, aux États-Unis et à l'Espagne en septembre lors des demi-finales.