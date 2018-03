Miami: Del Potro poursuit sur sa lancée

Il n'y a peut-être que le vent de Key Biscayne qui peut inquiéter en ce moment Del Potro, vainqueur coup sur coup des tournois d'Acapulco et d'Indian Wells.

Et encore le géant argentin a vite fait abstraction de ce problème: mené 4 à 1 par Krajinovic, il a fini par retrouver son tennis et n'a plus laissé que deux jeux à son adversaire, 27e au classement ATP.

«Ce n'était pas vraiment un temps pour jouer au tennis, je ne pouvais pas «sentir» la balle, je ne pouvais pas jouer du fond de court», a expliqué le N.6 mondial, perturbé, comme beaucoup, par de fortes rafales de vent.

Après les éliminations du tenant du titre et N.1 mondial, Roger Federer, du Croate Marin Cilic (N.3), terrassé mardi par l'Américain John Isner (N.17) 7-6 (7/0), 6-3 ou encore du Bulgare Grigor Dimitrov (N.4), «Del Po» fait désormais figure de grand favori, mais ne s'en formalise pas.

«Je ne ressens aucune pression, je ne regarde pas au-delà de mon prochain match, je ne pense pas à ce que pourrait être mon classement», a-t-il confié.

Signe de son énorme confiance en soi, il s'est dit persuadé de produire un meilleur tennis en quarts de finale.

«Très dangereux»

«Mercredi, je jouerai mieux, la météo sera plus favorable et je me sentirai mieux», a prévenu le vainqueur de l'US Open 2009.

Et il le faudra, car il sera opposé à un client, la Canadien Milos Raonic, dont le classement (25e) ne reflète pas le niveau.

L'ancien N.3 mondial monte en puissance après une saison 2017 où il a collectionné les blessures, ce qui l'a fait plonger à la 40e place mondiale.

Il a ainsi pris facilement le dessus (6-3, 6-4) sur le Français Jérémy Chardy, tombeur plus tôt de Dimitrov.

«Il est en train de reprendre confiance, et quand il a confiance, il est très dangereux», a confirmé Chardy.

Dans le tournoi féminin, Sloane Stephens, 12e mondiale, a confirmé avec éclat son retour au premier plan.

En retrait depuis son sacre à l'US Open en septembre dernier, puisqu'elle n'avait plus battu de joueuses du top 50 mondial, l'Américaine a balayé l'Allemande Angelique Kerber (N.10) 6-1, 6-2.

Résultat, elle va faire lundi prochain son entrée dans le top 10 mondial: «Je suis très heureuse, cela fait longtemps que j'attendais ce moment, c'est vraiment spécial d'y parvenir enfin», a expliqué Stephens.

En demi-finales, elle sera opposée à une ancienne N.1 mondiale, la Tchèque Karolina Pliskova (N.6) ou la Bélarusse Victoria Azarenka (N.186).