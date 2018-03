 Coupe Davis: Lucas Pouille à la rescousse de la France contre l'Italie 

Classé 10e au monde, Pouille a été sélectionné par le capitaine de la formation française Yannick Noah, en compagnie d'Adrian Mannarino et de Jérémy Chardy. Les spécialistes du double Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut ont aussi été retenus.

Pouille a offert un 10e titre de la Coupe Davis à la France l'an dernier en gagnant le point décisif contre la Belgique en finale.

Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet et Gaël Monfils sont tous ennuyés par des blessures présentement et ne sont pas disponibles contre l'Italie. Gasquet, qui était blessé à un genou, a effectué un retour à la compétition, mais Noah a mentionné que la transition rapide entre la surface dure et la terre battue représenterait un certain risque pour le vétéran.

L'équipe française se rendra en Italie pour le duel du 6 au 8 avril.