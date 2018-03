Sloane Stephens élimine Garbine Muguruza à Miami

Sloane Stephens a atteint les quarts de finale de l'Omnium de Miami en battant Garbine Muguruza 6-3 et 6-4, lundi.

Associated Press Miami

Stephens, qui est native de la Floride, a signé une cinquième victoire en carrière contre une membre du top 5.

Championne des Internationaux des États-Unis l'an dernier, Stephens avait un dossier de 3-4 en 2018 avant d'arriver à Key Biscayne.

Muguruza, championne à Wimbledon en 2017, connaît aussi une saison 2018 difficile: l'Espagnole a un dossier de 8-6.

La prochaine rivale de Stephens sera une double championne en Grand chelem en 2016, Angelique Kerber.

Dixième raquette de la WTA, l'Allemande a peiné avant de s'imposer 6-7 (1), 7-6 (5) et 6-3 contre Yafan Wang, 125e. Kerber a obtenu sept bris et la Chinoise six.

La Tchèque et cinquième tête de série Karolina Pliskova a également accédé aux quarts de finale. Elle menait 6-2, 2-1 quand la Kazakhe Zarina Diyas a déclaré forfait.