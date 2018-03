 Omnium de Miami: Vasek Pospisil l'emporte contre Ivo Karlovic 

Le Canadien Vasek Pospisil a fait face à un adversaire coriace au premier tour de l'Omnium de Miami, mais il a tout de même battu le Croate Ivo Karlovic 7-6 (4) et 7-6 (5), mercredi.

Pospisil tirait de l'arrière par un bris en deuxième manche, mais il a poussé le set au bris d'égalité avant de voler un point précieux à Karlovic pour confirmer sa victoire.

Pospisil a remporté ses quatre derniers duels contre le Croate, qui occupe le 79e échelon au classement de l'ATP.

Au deuxième tour, le Canadien croisera maintenant la route du Russe Andrey Rublev, la 27e tête de série du tournoi.

Dans d'autres matchs chez les hommes, l'Australien Matthew Ebden a défait le Français Gilles Simon 6-3, 6-7 (2) et 7-5, le Néerlandais Robin Haase a vaincu le Japonais Yuichi Sugita 6-4, 3-6 et 6-1 alors que le Français Benoit Paire est venu de l'arrière pour battre l'Allemand Mischa Zverev 1-6, 6-1 et 6-2. Le Portugais Joao Sousa a pour sa part eu raison de l'Américain Ryan Harrison 7-6 (4), 7-6 (4).

Serena Williams a aussi baissé pavillon dès le premier tour de l'Omnium de Miami.

N'ayant pas encore pleinement retrouvé la forme après avoir donné naissance à son premier enfant et devant une adversaire en pleine possession de ses moyens, Williams a perdu 6-3 et 6-2 contre la Japonaise Naomi Osaka.

Âgée de 20 ans, Osaka a remporté un premier titre en carrière dimanche dernier, à Indian Wells. Elle a poursuivi sur sa lancée en excellant au service et en épuisant Williams en la faisant courir d'un côté à l'autre pendant les points.

Cette confrontation digne d'une finale a eu lieu dès le premier tour puisque les deux joueuses n'étaient pas des têtes de série. Osaka occupe le 22e rang mondial, tandis que Williams a glissé au 491e échelon à la suite d'une pause de plus d'un an.

Williams a remporté huit fois le tournoi de Key Biscayne au cours de sa carrière, un record, et a reçu une invitation des organisateurs.

Une autre joueuse sur le chemin du retour, la Bélarusse Victoria Azarenka, a eu plus de succès. La détentrice de deux titres du Grand Chelem a vaincu l'Américaine CiCi Bellis 6-3 et 6-0.

Azarenka a récemment atteint le deuxième tour à Indian Wells, à sa première sortie depuis juillet dernier, à Wimbledon.