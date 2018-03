 Indian Wells: Denis Shapovalov s'incline contre Pablo Cuevas au 2e tour 

Cuevas, 30e tête de série, a eu besoin d'une heure et 40 minutes pour venir à bout de la coqueluche canadienne.

Shapovalov, 44e au classement mondial, avait défait le Lituanien Ricardas Berankis au premier tour.

Contre Cuevas, Shapovalov a réussi 10 as contre deux doubles fautes, mais son rival a toutefois malmené sa deuxième balle de service et il en a profité pour briser deux fois le service du Canadien.

Dans d'autres matchs de deuxième tour, le Tchèque Tomas Berdych a défait l'Allemand Maximilian Marterer 6-1 et 6-4, tandis que l'Autrichien Dominic Thiem, cinquième tête de série, a vaincu le Grec Stefanos Tsitsipas 6-2, 3-6 et 6-3. Le Sud-Africain Kevin Anderson, no 7, a également franchi le deuxième tour grâce à une victoire de 7-5 et 6-4 face au Russe Evgeny Donskoy.

Au troisième tour, Cuevas sera opposé à Thiem.