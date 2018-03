 Indian Wells: un million de plus pour le vainqueur du doublé simple et double 

Les organisateurs du tournoi d'Indian Wells (qui aura lieu de 6 au 18 mars) ont annoncé samedi qu'ils accorderaient une prime d'un million de dollars au joueur ou à la joueuse qui s'imposera en simple et en double cette année.

«Nous voulons encourager les meilleurs joueurs et meilleures joueuses du monde à participer au tournoi de double», a expliqué le directeur du tournoi, l'ancien joueur Tommy Haas.

«Nous savons que notre public adore suivre les matches de doubles, nous voulons lui offrir le meilleur tableau possible», a-t-il poursuivi.

Le doublé simple-double la même année à Indian Wells a été réalisé à six reprises dans le tournoi californien, la dernière en 2009 par la Russe Vera Zvonareva.

Le tournoi d'Indian Wells est l'un des tournois préférés des joueurs et joueuses en raison de sa dotation (1,3 million pour les vainqueurs messieurs et dames en simples), la qualité de ses installations et son cadre unique, dans le désert californien.