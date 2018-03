Acapulco: Shapovalov s'incline devant Thiem

Thiem, sixième raquette mondiale, a brisé l'Ontarien de 18 ans à quatre reprises et a réalisé 65 coups gagnants contre 43 pour Shapovalov.

Posté au 45e rang mondial, Shapovalov a commis six doubles fautes durant la rencontre, qui s'est étendue sur une heure et 16 minutes, et a gagné que 51% de points lors de son premier service.

Il s'agissait du premier duel entre les deux joueurs.

Shapovalov avait obtenu son laissez-passer pour le deuxième tour en défaisant le Japonais Kei Nishikori, mardi soir.

Dans les autres matchs, le Sud-Coréen Chung Hyeon a disposé de l'Américain Ernesto Escobedo 6-3 et 6-1, tandis que ses compatriotes, Ryan Harrison et Jared Donaldson ont avancé au prochain tour.

Un peu plus tard en soirée Alexander Zverev et Juan Martin del Potro seront en vedette sur le court central et affronteront respectivement l'Allemand Peter Gojowczyk et l'Espagnol David Ferrer.

Chez les dames, la favorite Sloane Stephens a finalement eu le dessus sur Arantxa Rus, tandis que Stefanie Vögele, Lesia Tsurenko, Daria Gavrilova et Verónica Cepede Royg se sont toutes taillé une place en quart de finale.