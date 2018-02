Doha: Halep déclare forfait, Muguruza en finale

«Je déclare forfait parce que je ne peux plus jouer et cela pourra être dangereux pour moi si je continue à me forcer», a déclaré Halep à la presse après sa victoire devant l'Américain Catherine Bellis, issue des qualifications (48e), 6-0, 6-4.

Simona Halep a expliqué qu'elle souffrait du même mal qu'à Melbourne, où elle s'était inclinée en finale devant Caroline Wozniacki: «Aujourd'hui, c'était pire, d'où ma décision de me retirer après avoir discuté avec mon médecin qui m'a dit que je n'avais eu suffisamment de temps pour récupérer.»

«L'IRM montre que j'ai du liquide et une tendinite au quatrième orteil. Par conséquent, je dois en prendre soin et penser avant tout à ma santé», a ajouté la Roumaine qui aurait pu ravir la place de numéro 1 mondiale à Wozniacki en cas de victoire finale dimanche.

Simona Halep disputait son premier tournoi depuis la finale des Internationaux d'Australie en janvier.

Vendredi en début d'après-midi, Muguruza avait éliminé la Française Caroline Garcia (7e), 3-6, 6-1, 6-4.

De son côté, Wozniacki a dû livrer trois sets pour valider son billet dans le dernier carré face à l'Allemande Angelique Kerber 7-6 (7/4), 1-6, 6-3.