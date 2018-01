 Fed Cup: les Canadiennes en Roumanie sans Bouchard et Abanda 

Le capitaine Sylvain Bruneau a sélectionné Carol Zhao (143e), Bianca Andreescu (182e), Katherine Sebov (277e) et Gabriela Dabrowski (11e en double). La Roumanie sera représentée par la deuxième joueuse mondiale, Simona Halep, et par Sorana Cirstea (36e), Irina-Camilia Begu (37e) et Raluca Olaru (45e en double).

«Même si nous avons une jeune équipe pour cette importante rencontre, nous sommes convaincus que nous pouvons rivaliser avec les meilleurs pays du monde, a estimé Bruneau. Nos joueuses ont maintes fois démontré leur détermination et leur désir de gagner, principalement en avril dernier lorsque nous avons vaincu les Kazakhes, une équipe mieux classée et plus aguerrie que la nôtre. Nous sommes conscients du défi qui nous attend, mais les joueuses sélectionnées ont toutes une excellente saison 2017 et espèrent poursuivre sur leur lancée en Roumanie.

La rencontre se déroulera les 10 et 11 février, à la Sala Polivalenta Cluj-Napoca, à Cluj-Napoca, en Roumanie.