 Coupe Davis: Denis Shapovalov mènera l'équipe canadienne 

Ce duel sera présenté du 2 au 4 février, à Osijek.

Le capitaine croate Zeljko Krajan s'est quant à lui tourné vers la sixième raquette mondiale Marin Cilic, Borna Coric (46e), Viktor Galovic (179e) et Ivan Dodig, cinquième meilleur joueur mondial de double, ainsi que Franko Skugor (41e en double).

Shapovalov en sera à sa quatrième rencontre de la Coupe Davis. Âgé de 18 ans, il vient de participer au deuxième tour des Internationaux d'Australie. Présentement 50e au monde, il a inscrit deux victoires face à l'Inde lors de la rencontre de barrage du Groupe mondial de la Coupe Davis, l'automne dernier, pour permettre au Canada de conserver sa place parmi le top 16.

Pospisil a été un des piliers de l'équipe canadienne au cours des dernières années. Le joueur de 27 ans possède une fiche de 17 victoires et 14 défaites à la Coupe Davis et est membre de l'équipe canadienne depuis 2011. Il pointe actuellement au 105e échelon.

Polansky participera à la Coupe Davis pour la 12e fois. L'Ontarien âgé de 29 ans faisait partie de l'équipe qui avait affronté la Grande-Bretagne l'an dernier, mais n'avait pas disputé de match. Polansky occupe présentement le 139e rang mondial.

Nestor, membre le plus fidèle de l'histoire de l'équipe canadienne de la Coupe Davis, en sera à sa 52e rencontre depuis ses débuts en 1992. Il est le détenteur de plusieurs records de l'équipe, notamment pour le plus grand nombre d'années de participation (25), le plus grand nombre de rencontres disputées (51) et le plus grand nombre de victoires (48). Nestor, qui a célébré son 45e anniversaire en 2017, occupe actuellement le 55e échelon du classement du double.

Le Canada affrontera la Croatie pour la première fois de l'histoire de la Coupe Davis. La Croatie sera la tête de série de cette rencontre en vertu de son cinquième rang au classement de la Coupe Davis, tandis que le Canada est 15e. Le gagnant de cet affrontement accèdera aux quarts de finale. Le perdant devra disputer une rencontre de barrage pour assurer sa place dans le Groupe mondial en 2019.

L'équipe canadienne fait partie du Groupe mondial depuis 2012, ayant atteint la demi-finale en 2013 et les quarts de finale en 2015.