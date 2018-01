 Open d'Australie: Wozniacki contre Suarez en quarts de finale 

Wozniacki, 2e mondiale, n'a mis qu'1h03 pour battre la Slovaque Magdalena Rybarikova, 21e mondiale, en deux sets 6-3, 6-0, dimanche à Melbourne.

Elle retrouve les quarts de finale six ans après sa dernière apparition à ce niveau en 2012. En 2011, elle avait joué les demi-finales. Ce sera sa dixième participation aux quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem (5 à l'US Open, 2 à Roland-Garros, 3 à l'Open d'Australie).

La Danoise, âgée de 27 ans, avait été N.1 mondiale en 2010, sans avoir de titre majeur à son palmarès. Après plusieurs années difficiles, elle est revenue dans le top 10 la saison dernière grâce à de solides performances. Elle a remporté son plus beau trophée au Masters en octobre.

Face à Rybarikova, elle a encaissé le premier break en début de match, mais elle a vite réagi et n'a plus laissé aucune chance à son adversaire.

Suarez, 39e mondiale, a été la première à se qualifier grâce à sa victoire sur l'Estonienne Anett Kontaveit (33e) en trois sets 4-6, 6-4, 8-6.

La Canarienne, âgée de 29 ans, 6e mondiale en 2016, a dû refaire un retard de 6-4, 4-1. Elle a fait le break alors que Kontaveit servait pour le match à 5-4 dans le troisième set.

C'est la troisième fois qu'elle atteint les quarts de finale à Melbourne après 2009 et 2016 et la sixième en Grand Chelem (deux à Roland-Garros, une à l'US Open). Elle n'est jamais allée plus loin.

Dans le tableau masculin, le N.1 mondial Rafael Nadal affrontait l'Argentin Diego Schwartzman, 26e.