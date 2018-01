Denis Shapovalov a bien failli...

Le Canadien de 18 ans a toutefois encore montré tout son potentiel et il a bien failli faire subir à son rival le même sort qu'il lui avait réservé au deuxième tour des Internationaux des États-Unis, il y a un peu plus de quatre mois, quand il avait véritablement explosé sur la scène internationale.

Mercredi, c'est encore avec le même mélange d'audace, d'assurance et de panache qu'il a affronté Tsonga, le finaliste à Melbourne il y a dix ans. Plus qu'un match de tennis, c'est un véritable combat que se sont livré les deux joueurs, cherchant le K.-O. à tous les échanges. Et comme cela avait été le cas à New York, Shapovalov ne s'est pas laissé intimider, multipliant les coups gagnants, aussi bien du coup droit que de son superbe revers à une main.

Souvent pris à contrepied, Tsonga s'est quand même accroché et son expérience lui a permis de revenir à égalité, dans la deuxième manche, puis encore dans la quatrième, au bris d'égalité. S'appuyant sur d'excellents services, le Français a forcé son adversaire à commettre plus de fautes directes et le jeune Canadien a fini par craquer sous la pression.

Dans la manche décisive, Shapovalov a réussi le premier bris, dès le deuxième jeu, mais il a ensuite cédé le sien alors qu'il servait pour la victoire à 5-3 dans le neuvième jeu. Visiblement affecté, Shapovalov a subi la fin du match, multipliant les erreurs alors que Tsonga assurait ses coups. Dépité, le Canadien s'est incliné au terme d'un match épique de trois heures et 36 minutes.

Tsonga affrontera au troisième tour l'Australien Nick Kyrgios, 17e favori, qui a défait le Serbe Viktor Troicki.

De son côté, Shapovalov devrait vite retrouver des occasions de reprendre sa progression. Actuellement 50e mondial, le Canadien est le plus jeune joueur du top 100 et tous les observateurs voient en lui un futur champion. L'Américain John McEnroe, qui décrivait le match pour le réseau ESPN, a présenté le Canadien comme le «futur du tennis masculin», n'hésitant pas à prédire qu'il serait du top 5 quand il aurait 20 ans.

Shapovalov avait non seulement battu Tsonga l'été dernier à New York, il avait aussi atteint le quatrième tour. Et quelques jours plus tôt, il avait vaincu Juan Martin del Potro et Rafael Nadal en route vers la demi-finale de la Coupe Rogers. Il avait aussi disposé du fantasque Kyrgios, l'année précédente à Toronto, alors qu'il n'avait que 17 ans.

Il aura surement besoin de quelques jours pour digérer sa cruelle défaite de mercredi, mais il en retiendra surement plusieurs leçons qui l'aideront à mieux faire, la prochaine fois.