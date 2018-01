 Denis Shapovalov retrouvera Jo-Wilfried Tsonga sans complexe 

Le Canadien de 18 ans avait battu le Français au même point des Internationaux des États-Unis, en septembre dernier, pendant la séquence euphorique qui lui a permis d'atteindre le top 50 masculin.

«C'est excitant de l'affronter à nouveau», a reconnu Shapovalov, lundi, en point de presse à Melbourne. «Nous avions eu un très bon match l'année dernière, l'un de mes meilleurs en carrière [une victoire de 6-4, 6-4 et 7-6 (3)], et ce sera un honneur de jouer à nouveau contre lui. Il sera le favori, mais c'est le genre de matchs que j'apprécie et qui me permettent d'aller de l'avant.»

Même s'il a perdu deux de ses trois matchs depuis le début de la saison, le Canadien s'estime encore meilleur que l'an dernier. «J'ai perdu un match très serré contre Kyle [Edmund, 7-6 (5), 6-7 (4) et 4-6, à Brisbane], puis contre [Juan Martín] Del Potro [à Auckland], qui est de retour dans le top 10. Je pense avoir très bien joué et je suis confiant cette semaine.»

Shapovalov a effectivement été très solide lors de sa victoire de 6-1, 6-3 et 7-6 (5) au premier tour contre un adversaire qui lui avait offert une vive opposition chez les juniors.

«J'ai très bien amorcé le match, alors que lui a mis du temps à trouver son rythme, a expliqué le 50e joueur mondial. Même si je suis plus jeune que lui, j'ai probablement plus d'expérience en Grand Chelem. Mes succès aux Internationaux des États-Unis ont montré que je pouvais tenir ma place dans les grands tournois et j'étais à l'aise sur le court. Je veux garder cette attitude pour le prochain match.»

Après sa progression phénoménale de la dernière saison, le protégé de Martin Laurendeau sait que les échelons seront plus difficiles à gravir cette saison. Il s'est quand même fixé des objectifs ambitieux.

«Mon objectif est toujours de m'améliorer et je crois avoir toujours eu la motivation pour le faire. Cette saison, mon but principal est de gagner un tournoi sur le circuit ATP. Je sais que le niveau de compétition est très élevé et que c'est très difficile, mais si je m'y applique sérieusement et que je travaille en conséquence, je crois que c'est possible d'y arriver dès cette saison.»

Plusieurs joueurs de la «Next Gen» ont remporté des premiers titres récemment, le Russe Daniil Medvedev (21 ans) réussissant l'exploit samedi dernier, à Sydney, en prenant la mesure de l'Australien Alex de Minaur (18 ans) en finale. Shapovalov est sûrement l'un de ceux qui pourraient l'imiter bientôt.