Eugenie Bouchard accède au 2e tour en Australie

Associated Press

Reléguée au 112e rang mondial, Bouchard a disposé de Dodin, classée au 85e rang, et affrontera la gagnante du duel opposant la numéro un mondiale Simona Halep à l'Australienne de 17 ans Destanee Aiava.

Bouchard a totalisé 12 as et a encaissé qu'une seule double faute, comparativement aux neuf commises sa rivale. Elle a également gagné 63% de ses points sur sa première balle de service et elle a converti deux de ses huit balles de bris.

Après avoir encaissé huit revers consécutifs, cette victoire se voulait rassurante pour la Québécoise, qui n'avait pas remporté un seul match depuis le mois d'août, au Connecticut.

Le Canadien Milos Roanic aura quant à lui connu un bref séjour à Melbourne.

L'Ontarien a perdu au premier tour face au Slovaque Lukas Lacko, le battant 6-7 (5), 7-5, 6-4 et 7-6 (4).

Classé 23e à l'ATP, le tennisman de Thornhill s'est incliné en trois heures et 22 minutes devant Lacko, 86e.

Raonic a presque doublé son rival pour les as (36-19), mais la bataille des bris est allée en faveur du Slovaque, 3-1. Deux de ces coups d'éclat ont valu les deuxième et troisième sets au vainqueur.

Lors du bris d'impasse décisif, Lacko a cheminé vers la victoire après que le score fut 4-4.

Ce n'est que la troisième fois que Raonic est battu en première ronde en Grand chelem. Ça lui était aussi arrivé en 2010 à New York, puis en 2011 à Roland-Garros.