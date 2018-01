Enfin une victoire pour Eugenie Bouchard

Eugenie Bouchard avait perdu ses six derniers matchs officiels et elle avait pris la mauvaise habitude de s'incliner au premier tour des tournois, mais elle a trouvé mardi les ressources pour triompher au premier tour des Internationaux d'Australie.

La Canadienne s'est imposée 6-3 et 7-6 (5) devant la Française Océane Dodin (87e). Très efficace au service, avec pas moins de 12 as, Bouchard a pris l'avantage du jeu dès le début du match et elle a contrôlé le rythme des échanges pendant toute la première manche.

Dodin, qui n'avait plus joué depuis son retrait à la Coupe Banque Nationale de Québec, en septembre dernier, a élevé son niveau d'un cran en deuxième manche et elle pris l'avantage 2-0, avant d'obtenir une balle de manche à 5-4 sur le service sa rivale. Elle l'a toutefois gâchée, et Bouchard s'est finalement imposée au bris d'égalité à sa troisième balle de match.

Bouchard, 112e mondiale, qui n'avait plus été exclue du top 100 depuis 2013, avait atteint le troisième tour en Australie en 2017. Elle affrontera au deuxième tour la favorite du tournoi, la Roumaine Simona Halep.

En carrière, Bouchard a remporté un des trois matchs qu'elle a livrés à Halep, en 2014, en demi-finale à Wimbledon.

Raonic s'est laissé piéger

Milos Raonic n'avait joué que sept matchs depuis le tournoi de Wimbledon, l'été dernier, et il était visiblement à court de préparation, mardi à Melbourne, quand il s'est laissé piéger 7-6 (5), 5-7, 4-6 et 6-7 (4) par le modeste Slovaque Lulas Lacko (86e).

C'était la première fois que le Canadien subissait l'élimination au premier tour d'un tournoi du Grand Chelem depuis sa première saison complète sur le circuit ATP, en 2011, quand il avait subi le même sort à Roland-Garros, sur la terre battue.

Le joueur de 27 ans avait atteint les quarts de finale aux Internationaux d'Australie en 2017, alors qu'il était le troisième favori. Mardi, il semblait pourtant bien parti après avoir pris un avantage de 3-0, 40-0 en première manche. Lacko est toutefois revenu à égalité, 3-3, et s'il a finalement cédé au bris d'égalité, il n'a ensuite plus laissé l'avantage à Raonic, s'imposant finalement au terme d'un match de 3 heures et 23 minutes.

Raonic a bien réussi 36 as et 80 coups gagnants, mais il a aussi frappé 47 fautes directes et n'a pas été en mesure de se déplacer adéquatement devant un adversaire très mobile qui n'avait rien à perdre. Et malgré tous ses as, il a subi trois bris de service, beaucoup trop, compte tenu du niveau du reste de son jeu.

Gêné par de nombreuses blessures la saison dernière, aux jambes et au poignet gauche, le Canadien a dû se retirer de sept tournois (cinq abandons et deux retraits avant ses matchs). Opéré au poignet à la fin du mois d'août, il n'est revenu au jeu que pour la forme, six semaines plus tard à Tokyo, avant de mettre définitivement un terme à sa saison.

Cette année, il n'avait joué qu'un match officiel avant les Internationaux d'Australie, une défaite devant le jeune Australien Alex de Minaur au tournoi de Brisbane. Seulement 22e favori à Melbourne après sa chute au classement mondial, Raonic avouait avant le tournoi ne pas avoir d'autre objectif que de retrouver la forme le plus rapidement possible.

Il en est visiblement encore loin.