Bon départ pour Denis Shapovalov en Australie

C'est la première victoire du jeune joueur de 18 ans au tableau principal du tournoi australien.

Shapovalov a gagné 57% de ses points sur sa première balle de service et il a converti cinq de ses huit balles de bris. Il a aussi totalisé neuf as et 33 coups vainqueurs.

«Je pense que j'ai très bien joué aujourd'hui, a précisé Shapovalov lors de sa conférence de presse d'après-match. Lors de l'échauffement, j'avais de bonnes sensations en frappant la balle et j'avais l'impression être capable de prendre la tête dès le départ. J'ai envisagé qu'il allait peut-être commencer au plus fort et c'est ce qui s'est passé mais j'ai été capable de lui tenir tête.»

Shapovalov a fait un bond spectaculaire au classement de l'ATP l'an dernier, passant de la 250e à la 49e position pendant l'été.

Il a disputé la demi-finale à la Coupe Rogers à Montréal au mois d'août, devenant le plus jeune demi-finaliste à un tournoi Masters 1000, puis il a atteint le quatrième tour aux Internationaux des États-Unis.

Shapovalov a précisé que l'expérience pourrait l'avoir aidé contre Tsitsipas, classé 82e joueur mondial.

«J'ai peut-être un peu plus d'expérience. Je me suis rendu un peu plus loin lors du tournoi de Grand Chelem à New York et ça m'a ramené quelques vieux souvenirs, a-t-il confié. Mais définitivement, j'ai eu le sentiment dès le début que peut-être je serais plus à l'aise et c'est ce qui est arrivé.»

Son compatriote Vasek Pospisil, de Vancouver, s'est pour sa part incliné 6-2, 6-2, 4-6, 7-6 (5) face au Croate Marin Cilic, sixième tête de série.

Trois Canadiens doivent entreprendre le tournoi, mardi.

L'Ontarien Milos Raonic, 22e joueur mondial, a rendez-vous avec le Slovaque Lukas Lacko. Peter Polansky affronte le Russe Karen Khachanov et la Montréalaise Eugenie Bouchard joue contre la Française Océane Dodin.

Shapovalov, actuellement au 50e rang, affrontera au tour suivant le Français Jo-Wilfried Tsonga. Le Canadien a vaincu Tsonga à leur seule confrontation en carrière aux Internationaux des États-Unis l'été dernier.