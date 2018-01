 La championne du US Open s'incline d'entrée de jeu à Melbourne 

Après avoir remporté le titre féminin lors du US Open en septembre, Sloane Stephens s'est inclinée au premier tour des Internationaux d'Australie, lundi.

Associated Press Melbourne

Stephens, 13e tête de série, a perdu la deuxième manche en bris d'égalité et s'est avouée vaincue au troisième set, s'inclinant 2-6, 7-6 (2), 6-2 face à la Chinoise Zhang Shuai.

L'Américaine, qui n'a toujours pas remporté de match depuis son premier triomphe à un tournoi du Grand Chelem, faisait face à la 34e raquette mondiale.

Stephens n'avait pas pris part aux Internationaux d'Australie l'an dernier en raison d'une blessure au pied gauche, qui l'a tenue hors du circuit jusqu'à Wimbledon. Après avoir triomphé en finale à Flushing Meadow devant Madison Keys, Stephens a encaissé huit revers consécutifs.

«Sloane joue tellement bien, elle a remporté le US Open - tout le monde le sait - elle est une excellente joueuse, a déclaré Zhang. Je sais à quel point je trime dur... je suis préparée à affronter n'importe quelle joueuse ici. C'est pour ça que j'ai gagné aujourd'hui.

Sur l'autre court, la gagnante de Roland-Garros Jelena Ostapenko a pour sa part amorcé le tournoi en force, l'emportant 6-1, 6-4 face à Francesca Schiavone, âgée de 37 ans. La différence d'âge entre Ostapenko et la gagnante du tournoi de Roland-Garros en 2010 était la plus importante parmi tous les matchs de premier tour au Melbourne Park.

Ostapenko a sauvé deux balles de bris lors du troisième jeu du premier set et a conclu la manche avec un as. Après un échange de bris de service de part et d'autre au deuxième set, Ostapenko a eu le dernier mot sur le neuvième jeu. Elle a par la suite mis le match hors de portée grâce à son service, après avoir encaissé une double faute sur sa première balle de match.

La septième tête de série participe pour la troisième fois aux Internationaux d'Australie - elle avait atteint le troisième tour au Melbourne Park lors de la dernière campagne. Schiavone était du tableau principal du tournoi pour la 17e fois de sa carrière.

Venus Williams, qui s'était inclinée en finale du tournoi l'an dernier face à sa soeur Serena, est la seule joueuse plus âgée que Schiavone faisant partie du tableau principal en simple.

Dans les autres matchs disputés, Julia Goerges a poursuivi à 15 sa séquence de victoires grâce à un gain de 6-4, 6-4 face à Sofia Kenin, Alize Cornet a battu la Chinoise Wang Xinyu 6-4, 6-2, tandis que Magdalena Rybarikova a défait Taylor Townsend au compte de 6-0, 7-5.