 Opéré à la hanche, Andy Murray vise un retour en juin 

Andy Murray s'est soumis à une opération à la hanche droite et il espère effectuer un retour au jeu à temps pour le tournoi de Wimbledon.

Associated Press Melbourne, Australie

L'ex-numéro un mondial, triple champion en Grand Chelem, n'a pas disputé un match compétitif depuis sa présence en quarts de finale à Wimbledon en juillet dernier.

Murray a appris qu'il doit envisager une période de convalescence de 14 semaines et il vise un retour à la compétition en juin.

«J'ai subi avec succès une chirurgie à la hanche droite à l'hôpital St Vincent de Melbourne, a écrit Murray sur sa page Facebook. Je tiens à remercier le Dr John O'Donnell et tous les membres du personnel pour m'avoir pris en charge. Je suis impatient de revenir à la compétition pendant la saison des tournois sur gazon. Je vais m'en remettre.»

Murray, âgé de 30 ans, réalise toutefois qu'il devra réduire sa charge de travail sur les courts.

«Je ne vais certainement pas disputer autant de tournois et déployer autant d'efforts pour tenter d'atteindre le premier rang mondial, a déclaré Murray aux médias britanniques. Je vais certainement avoir une approche plus réfléchie dans le nombre de tournois que je vais disputer, même si j'ai quand même un programme plutôt conservateur par rapport à la plupart des joueurs du circuit.

«Je vais jouer un nombre limité de tournois et me concentrer davantage à tenter de gagner les événements majeurs et les grands tournois plutôt que d'essayer d'atteindre certains objectifs au classement.»

Murray a ajouté qu'il peut effectuer un retour au jeu même à «95% de sa forme».

«Je crois que c'est suffisant pour compétitionner au plus haut niveau. Ça ne fait aucun doute.»