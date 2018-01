Hopman Cup: Federer s'impose contre Khachanov

Roger Federer a poursuivi sa préparation en vue de la défense de son titre aux Internationaux d'Australie en battant Karen Khachanov 6-3, 7-6 (8) à la Coupe Hopman, mardi, et la Suisse a défait la Russie 2-0.

Associated Press

La coéquipière de Federer, Belinda Bencic, a eu le meilleur 6-1, 3-6, 6-3 contre Anastasia Pavlyuchenkova dans le simple féminin et la Suisse a signé une deuxième victoire de suite dans le groupe B.

Âgé de 36 ans, Federer a été victime d'un bris de service dès le premier jeu du match contre Khachanov, qui est âgé de 21 ans. Il a toutefois immédiatement répliqué et a gagné le premier set en 29 minutes.

Khachanov a connu ses meilleurs moments dans le bris d'égalité en deuxième manche, quand il a répliqué à Federer avec de bons coups gagnants du revers. Federer a sauvé une balle de manche avant de fermer les livres à sa troisième occasion grâce à une contestation réussie.

«J'ai dû travailler fort, mais l'expérience vient parfois m'aider, a dit Federer, qui a vaincu Rafael Nadal en finale des Internationaux d'Australie l'an dernier. C'est bien de pouvoir être jeune et de cogner fort comme il peut le faire. Je me souviens de ce temps-là...»

Plus tôt dans la journée, les États-Unis ont vaincu le Japon 2-1 quand une maladie a contraint la joueuse du Japon à déclarer forfait. La victoire pourrait toutefois avoir été coûteuse pour l'équipe américaine puisque Jack Sock s'est blessé à la hanche.

Sock a glissé sur le terrain en première manche de son duel contre Yuichi Sugita, saisissant sa hanche. Il a abandonné à 1-1 en deuxième manche, après avoir perdu le premier set 7-6 (1).

Le directeur de la Coupe Hopman, Paul Kilderry, a affirmé qu'il croyait que Sock sera en mesure de participer au troisième match de l'équipe américaine.

«Il a reçu des traitements et il se sent bien, a dit Kilderry. Il n'était pas à l'aise sur le terrain et je pense qu'il craignait simplement aggraver la blessure.»

L'équipe américaine menait déjà 1-0 puisque la Japonaise Naomi Osaka a déclaré forfait en raison d'une maladie non spécifiée. CoCo Vandeweghe a donc été créditée d'une victoire de 6-0, 6-0.

Les États-Unis ont aussi gagné le double mixte Fast4 4-0, 4-0 puisqu'Osaka n'était pas en mesure de jouer.

La Suisse et les États-Unis croiseront le fer jeudi dans un duel qui décidera de l'équipe qui accédera à la finale, présentée samedi.

Dans les matchs du groupe A, mercredi, le Canada affrontera l'Allemagne et l'Australie sera opposée à la Belgique. Plus tôt cette semaine, l'Australie a défait le Canada et l'Allemagne a eu le meilleur contre la Belgique.