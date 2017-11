Jack Sock triomphe au Masters de Paris

Jack Sock a battu Filip Krajinovic 5-7, 6-4 et 6-1, dimanche, remportant le Masters de Paris et se qualifiant ainsi pour les Finales de l'ATP.

Jerome Pugmire Associated Press PARIS

Classé 16e tête de série, l'Américain obtenait un troisième titre cette année, après Auckland et Delray Beach, en janvier et février.

Sa victoire lui donne accès au top 10 du tennis masculin, où il sera neuvième.

Sock a scellé sa victoire à sa première balle de match, quand Krajinovic a envoyé la balle trop loin du revers. Qualifié, ce dernier entamait le tournoi au 77e rang de l'ATP.

Sock, du Nebraska, est le premier Américain à remporter le tournoi depuis Andre Agassi, en 1999.

« Je n'avais pas très bien dormi [de samedi à dimanche], a dit Sock. J'ai réussi à trouver mon rythme après le premier set, j'ai pu faire tourner le vent. J'ai connu une semaine incroyable. C'est dur à décrire. Je crois que je ne le réalise pas vraiment encore. »

Sock est aussi le premier tennisman de son pays à s'imposer lors d'un Masters depuis 2010, quand Andy Roddick l'a fait à Miami. Les 69 derniers tournois du genre ont été remportés par des Européens.

L'Américain a obtenu un bris crucial pour prendre les devants 2-1 au dernier set. Il l'a mérité avec un revers en foulée le long de la ligne, sur une balle basse.

Le duel s'est conclu après une heure et 58 minutes. Sock a prévalu 6-3 pour les bris et 9-5 pour les as.

Sock, 25 ans, prendra part aux Finales pour la première fois de sa carrière. L'événement sera présenté du 12 au 19 novembre à l'Aréna 0 2 , à Londres.

« Un premier titre en Masters, une première incursion dans le top 10 et une première présence en Finales. Émotionnellement, ça représente beaucoup de choses, a dit Sock. J'ai hâte de savourer tout ça avec mon équipe. »

Les autres joueurs qu'on verra en Finales sont Rafael Nadal (Espagne), Roger Federer (Suisse), Alexander Zverev (Allemagne), Grigor Dimitrov (Bulgarie), David Goffin (Belgique), Dominic Thiem (Autriche) et Marin Cilic (Croatie). Le tirage au sort aura lieu mercredi.