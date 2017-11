Jack Sock remporte le tournoi de Paris-Bercy

Arrivé à Paris 24e à la Race, Sock en repart avec le dernier billet pour Londres (12-19 novembre) en poche, après avoir conquis le titre le plus prestigieux de sa carrière, son quatrième au total.

Pour l'un comme pour l'autre, cette finale était la première de leur carrière en Masters 1000, à 25 ans. Pour Krajinovic, dont l'ascension a été freinée par des blessures (épaule puis poignet), il s'agissait même de sa toute première finale sur le circuit ATP.

Victorieux après quasiment deux heures de match, Sock est le premier Américain titré à Paris depuis Andre Agassi en 1999.

Premier joueur issu des qualifications à atteindre la finale à Bercy depuis le Polonais Jerzy Janowicz en 2012 (battu par Ferrer), Krajinovic n'est pas devenu le premier à réussir à s'y imposer.

Sa semaine parisienne n'en reste pas moins belle : elle va lui permettre de faire un bond au classement ATP lundi, de la 77e à la 33e place.

Titré pour la troisième fois de la saison, après Auckland et Delray Beach, Sock voit lui sa saison se prolonger d'une quinzaine de jours. Il dépossède in extremis l'Espagnol Pablo Carreño de la huitième et dernière place qualificative pour le Masters. Il est le premier Américain à se qualifier en simple pour le dernier rendez-vous de la saison depuis Mardy Fish en 2011.