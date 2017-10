 Tomas Berdych et Nick Kyrgios mettent un terme à leur saison 

«C'est avec regret que je dois annoncer la fin de la saison», a écrit Berdych, 32 ans, sur Twitter.

«Depuis Wimbledon, j'ai dû jouer avec une douleur au dos. Les médecins m'ont conseillé de prendre quelques semaines de repos et de me faire soigner, pour que je puisse me débarrasser de ces douleurs et être prêt à rejouer en 2018», a-t-il ajouté.

L'Australien Nick Kyrgios, 20e joueur mondial, a lui aussi annoncé jeudi qu'il mettait un terme à sa saison 2017, émaillée de blessures, déceptions sportives et écarts de conduite, en raison de sa hanche douloureuse.

«Malheureusement, à cause de la persistance de ma blessure à une hanche que j'ai contractée lors du tournoi du Queens (en juin, ndlr), je mets un terme à ma saison pour assurer mon rétablissement et me préparer au mieux pour l'été australien», a écrit le joueur âgé de 22 ans dans un message publié sur Twitter.