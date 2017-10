Rebecca Marino effectue un retour au tennis

En février 2013, Marino avait décidé de s'éloigner du tennis après avoir révélé qu'elle souffrait de dépression depuis plusieurs années.

Âgée aujourd'hui de 26 ans, elle disputera ses premiers tournois lors des Challengers de Saguenay et de Toronto à compter de ce week-end.

«J'ai pris la décision de revenir au tennis professionnel il y a quelques mois et j'ai commencé à m'entraîner au début de septembre. C'est une courte période d'entraînement, mais je le fais parce que j'aime ça, a révélé Marino après une séance d'entraînement à Montréal.

«En ce moment, je n'ai aucun objectif de classement ou de résultat. Je veux simplement prendre plaisir à jouer et voir le tennis sous un nouveau jour.»

En 2011, Marino s'était hissée au 38e rang du classement de la WTA. Elle avait remporté trois tournois Challenger à l'automne 2010, dont le Challenger Banque Nationale de Saguenay. En 2011, elle avait participé à sa première finale de la WTA à Memphis et avait atteint le troisième tour à Roland-Garros.

«Je suis ravi du retour de Rebecca à la compétition. Elle le fait pour elle et c'est ce qui est le plus important, a déclaré Sylvain Bruneau, capitaine de l'équipe canadienne de la Fed Cup et entraîneur national responsable du programme féminin. Le tennis lui a manqué et elle désire vivre une fin différente de celle qu'elle a connue.»