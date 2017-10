Rafael Nadal accède aux quarts de finale en Chine

Associated Press Pékin

L'Espagnol, qui a gagné les Internationaux de France et des États-Unis cette année, a préservé six balles de bris et augmenté son avance au sommet du classement de l'ATP devant Roger Federer.

Nadal affrontera au prochain tour John Isner. L'Américain, reconnu pour sa puissance, a vaincu Leonardo Mayer 6-0, 6-3.

Andrey Rublev a aussi poursuivi sa route en quarts de finale, après avoir surpris la septième tête de série Tomas Berdych 1-6, 6-4, 6-1.

Du côté des dames, Jelena Ostapenko a montré la sortie à Peng Shuai, la dernière joueuse chinoise toujours en lice dans le tournoi, après qu'elle se soit retirée alors qu'elle tirait de l'arrière 3-0.

La troisième tête de série Sorana Cirstea a pris la mesure de la Tchèque Karolina Pliskova 6-1, 7-5, tandis que Caroline Garcia venait à bout d'Alizé Cornet 6-2, 6-1.