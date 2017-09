 Andre Agassi demeurera dans l'entourage de Novak Djokovic 

Le champion de 12 titres majeurs a mis fin à sa saison au circuit de l'ATP après le tournoi de Wimbledon, où il a abandonné pendant son quart de finale contre Tomas Berdych en raison d'une blessure au coude.

Djokovic a fait appel à Agassi au sein de son équipe en mai avant les Internationaux de France. Ils ont travaillé ensemble pendant deux mois. Après Wimbledon, il y avait des doutes que l'Américain demeure l'entraîneur du Serbe.

Djokovic a embauché Agassi dans le but de retrouver sa forme des beaux jours, et il a perdu en quarts de finale aux Internationaux de France et à Wimbledon, gagnant entre les deux son premier titre en six mois à Eastbourne.

Il s'attend à effectuer un retour au jeu aux Internationaux d'Australie en janvier.