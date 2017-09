 L'Europe à deux points de la victoire finale dans la Laver Cup 

Le nouveau format initié par le Suisse Roger Federer et inspiré de la Ryder Cup en golf, prévoit 4 rencontres par jour (3 simples et un double). Les victoires sont récompensées de 1 point vendredi, de 2 points samedi et de 3 points dimanche.

Les 17 000 spectateurs ont pu notamment voir samedi en double côte à côte les deux meilleurs joueurs de la planète, l'Espagnol Rafael Nadal (N.1) et Roger Federer (N.2) totalisant non moins de 35 sacres en tournois de Grand Chelem à eux deux.

Lors de cette ultime partie de la journée, ils se sont imposés dans une belle ambiance 6-4, 1-6, 10-5, face aux Américains Sam Querrey (N.16) et Jack Sock (N.21).

Les «Européens» ont d'abord réussi un break au septième jeu qui s'est révélé décisif pour le score de la première manche (6-4).

À la deuxième manche, les joueurs de la «World Team», affichant plus d'homogénéité, ont pris le service de Nadal, pour mener 3-1 puis celui de Federer pour creuser l'écart à 5-1 et mener à bien la manche (6-1).

Le bris d'égalité a été dominé par Nadal et Federer (10-5).

Plus tôt dans la journée, Federer l'a emporté plutôt aisément en simple face à Querrey, en deux manches 6-4, 6-2.

Nadal ne s'est ensuite imposé qu'au terme d'un bris d'égalité très serré (11-9) aux dépens de Sock, 6-3, 3-6, 11-9.

Dans le troisième simple de la journée, l'Australien Nick Kyrgios (N.20) est parvenu à réduire l'écart à 7 points à 3 au terme des sept premiers matches, grâce à son succès face au Tchèque Tomas Berdych (N.19) 4-6, 6-7 (7/4), 10-6.

Les résultats de samedi:

Simples

Roger Federer (SUI/Europe) bat Sam Querrey (USA/Reste du Monde) 6-4, 6-2

Rafael Nadal (ESP/Europe) bat Jack Sock (USA/Reste du Monde) 6-3, 3-6, 11-9

Nick Kyrgios (AUS/Reste du Monde) bat Tomas Berdych (CZE/Europe) 4-6, 6-7 (7/4), 10-6

Double

Rafael Nadal (ESP/Europe) et Roger Federer (SUI/Europe) battent Sam Querrey (USA/Reste du Monde) et Jack Sock (USA/Reste du Monde) 6-4, 1-6, 10-5