La saison d'Andy Murray serait terminée

«Malheureusement, je ne serai pas en mesure de disputer les tournois à venir de Pékin et de Shanghai, et très probablement les deux derniers tournois de la fin de saison, Vienne et Paris, en raison de ma blessure à la hanche», a écrit l'Écossais sur sa page Facebook. Cette blessure a grandement perturbé la saison de Murray, qui a dû abandonner sa place de N.1 mondial à la mi-août.