US Open: Nadal trop fort pour Dolgopoulov

L'Espagnol Rafael Nadal a facilement franchi le quatrième tour des Internationaux des États-Unis, se débarrassant de l'Ukrainien Alexandr Dolgopolov en trois manches de 6-2, 6-4 et 6-1.

Associated Press

Nadal, favori du tournoi, est de retour dans les quarts de finale à Flushing Meadows pour une première fois depuis 2013, quand il a gagné le deuxième de ses deux titres de la dernière manche annuelle du Grand Chelem.

Il a brisé six fois le service de Dolgopolov et a achevé son rival en seulement 1 heure et 41 minutes. Dolgopolov avait gagné de ses trois derniers duels précédents contre Nadal.

Nadal avait perdu la première manche lors des deux tours précédents, mais il a été dominant du début à la fin contre Dolgopolov, en route vers sa 50e victoire en carrière aux Internationaux des États-Unis. Nadal a fait face à seulement deux balles de bris lundi, mais n'a jamais flanché.

Lors des quarts de finale, Nadal croisera le fer avec le Russe Andrey Rublev. Ce dernier a défait le Belge et neuvième tête de série David Goffin 7-5, 7-6 (5) et 6-3.

Âgé de 19 ans, Rublev devient le plus jeune quart-de-finaliste aux Internationaux des États-Unis depuis Andy Roddick en 2001. Roddick était alors aussi âgé de 19 ans.

Rublev affrontera Nadal pour une première fois en carrière.

Plus tard lundi, le Suisse Roger Federer avait rendez-vous avec l'Allemand Philipp Kohlschreiber, tandis que l'Argentin Juan Martin del Potro était opposé à l'Autrichien Dominic Thiem.