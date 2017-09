 US Open: Nadal et Federer accèdent au quatrième tour 

Associated Press

Le Suisse n'a eu besoin que d'une heure et 46 minutes pour vaincre l'Espagnol Feliciano Lopez (no 31) 6-3, 6-3, 7-5, samedi, lors du troisième tour des Internationaux des États-Unis.

Après avoir eu recours à cinq manches lors de deux matchs de suite pour une première fois en carrière, Federer a remporté en seulement 59 minutes les deux premiers sets de ce duel contre Lopez.

Federer a porté à 13-0 sa fiche en carrière contre Lopez et à 33-1 lors des matchs en soirée à Flushing Meadows.

Au quatrième tour, la troisième tête de série se mesurera à Philip Kohlschreiber (no 33). Federer n'a toujours pas perdu en 11 affrontements contre l'Allemand.

Federer a commis 16 fautes directes, ce qui n'est pas remarquablement bas selon ce qu'il a démontré en carrière, mais c'est de loin supérieur à la moyenne de 62 fautes directes qu'il affichait après ses deux premiers duels, contre l'Américain de 19 ans Frances Tiafoe et le Russe de 35 ans Mikhail Youzhny.

L'Espagnol Rafael Nadal a eu raison de Leonardo Mayer 6-7 (3), 6-3, 6-1 et 6-4 pour également accéder au quatrième tour.

Nadal, le favori du tournoi, s'est imposé en trois heures et 15 minutes, quand l'Argentin a envoyé un coup droit trop profondément.

Nadal a récolté six des sept bris du match. Mayer l'a éclipsé de six coups pour les coups gagnants (45-39), mais il a aussi commis 52 fautes directes, deux fois plus que son rival.

Le numéro 1 de l'ATP a de plus été fort efficace au filet, marquant le point 19 fois en 23 occasions.

Son rival en quatrième ronde sera l'Ukrainien Alexandr Dolgopolov, victorieux 6-1, 6-0 et 6-4 face à Viktor Troicki, de la Serbie.

Roger Federer, troisième tête d'affiche, va affronter Feliciano Lopez dans le premier match du programme de la soirée, au Stade Arthur Ashe.

Lopez, de l'Espagne, est sans victoire en 12 matches en carrière contre le Suisse.

Federer a dû batailler pendant cinq sets à ses deux premiers matches, et ce pour la première fois dans un tournoi majeur. Il a remporté l'étape américaine du Grand chelem cinq fois, le plus récemment en 2008.

Nadal, Federer, la sixième tête de série Dominic Thiem et la neuvième David Goffin sont toujours en vie dans leur portion du tableau.

La 12e tête de série Pablo Carreno Busta, qui sera le rival de Denis Shapovalov dimanche, est le mieux classé dans l'autre portion, où un tennisman participera à la finale pour la première fois de sa carrière.

Thiem a facilement atteint les huitièmes de finale en disposant du Français Adrian Mannarino 7-5, 6-3 et 6-4.

Le Belge Goffin a progressé au tableau quand le Français Gaël Monfils s'est décommandé, blessé à la cuisse droite. Goffin menait 7-5 et 5-1.

L'Argentin Juan Martin del Potro, champion du tournoi en 2009, a éliminé l'Espagnol Roberto Bautista Agut 6-3, 6-3 et 6-4.

L'Allemand Philipp Kohlschreiber a aussi poursuivi sa route, battant l'Australien John Millman, 7-5, 6-2 et 6-4.