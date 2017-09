 US Open: Petra Kvitova l'emporte tout comme Muguruza, expéditive 

La Presse Canadienne NEW YORK

Kvitova a pris le service de son adversaire, 19e au classement WTA, dès le premier jeu et l'a ensuite asphyxié avec sa puissance et sa rapidité de déplacement.

Elle a empoché le premier set en 26 minutes, puis a confirmé sa domination dans une seconde manche plus équilibrée.

« Me retrouver au stade Arthur Ashe après tout ce que j'ai vécu, c'est vraiment quelque chose de fort », a admis la Tchèque qui avait été gravement blessée à la main gauche en décembre en se défendant face à un cambrioleur à son domicile.

« Je n'étais pas encore arrivée en huitièmes de finale [en Grand Chelem] cette année, je suis très satisfaite », a poursuivi Kvitova qui a fait son retour sur le circuit après sa blessure à Roland Garros.

Elle avait été éliminée au deuxième tour sur la terre battue parisienne, comme sur le gazon de Wimbledon le mois suivant.

En 2016, Kvitova avait déjà atteint les huitièmes de finale à New York où son meilleur résultat reste son quart de finale dans l'édition 2015.

« Je ne regarde pas vraiment mon tableau à l'avance, je sais juste que cela va être compliqué », a-t-elle prévenu.

Et la numéro un est...

Trois femmes peuvent espérer devenir ou rester la numéro un au monde: Elina Svitolina, Garbine Muguruza et la reine actuelle, Karolina Pliskova.

Venus Williams a battu la Grecque Maria Sakkari 6-3 et 6-4, vendredi. Neuvième tête de série, l'Américaine a prévalu 4-2 pour les bris. Elle aura comme prochaine rivale Carla Suarez Navarro, de l'Espagne.

Williams pouvait garder espoir de se rendre au sommet si Muguruza perdait vendredi, mais l'Espagnole a dominé 6-1 et 6-1 contre Magdalena Rybarikova, de la Slovaquie. Le match a duré une heure et une minute, incluant six bris pour la championne de Wimbledon.

Svitolina et Pliskova devraient jouer samedi.

En double, la Canadienne Eugenie Bouchard et sa partenaire lettone, Jelena Ostapenko, ont été écartées 7-5 et 6-2 par la Belge Elise Mertens et la Néerlandaise Demi Schuurs, au premier tour.