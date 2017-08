Pliskova vient à bout de Gibbs en trois sets

Associated Press New York

Après un début de match difficile, Pliskova a renversé la vapeur pour éviter de devenir la cinquième joueuse parmi les sept premières têtes de série à être éliminée.

La Tchèque a encore beaucoup de travail à faire si elle souhaite demeurer au premier rang mondial. Elle doit atteindre la finale ou gagner le titre si Garbine Muguruza s'incline lors des demi-finales.

La Roumaine Simona Halep, deuxième tête de série, la Danoise Caroline Wozniacki, no 5, l'Allemande et championne en titre Angelique Kerber, no 6, et la Britannique Johanna Konta, no 7, ont toutes déjà subi l'élimination.

Pliskova a perdu en finale contre Kerber l'an dernier.

L'Ukrainienne et quatrième tête de série Elina Svitolina et la Lettone et 12e tête de série Jelena Ostapenko ont également franchi le deuxième tour grâce à des victoires identiques de 6-4, 6-4. Svitolina a défait la Russe Evgeniya Rodina, tandis qu'Ostapenko a eu le meilleur contre la Roumaine Sorana Cirstea.