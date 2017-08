 Pliskova vient à bout de Gibbs en trois manches au 2e tour à New York 

Associated Press New York

Après un début de match difficile, Pliskova a renversé la vapeur pour éviter de devenir la cinquième joueuse parmi les sept premières têtes de série à être éliminée.

La Tchèque a encore beaucoup de travail à faire si elle souhaite demeurer au premier rang mondial. Elle doit atteindre la finale ou gagner le titre si Garbine Muguruza s'incline lors des demi-finales.

La Roumaine Simona Halep, deuxième tête de série, la Danoise Caroline Wozniacki, no 5, l'Allemande et championne en titre Angelique Kerber, no 6, et la Britannique Johanna Konta, no 7, ont toutes déjà subi l'élimination.

Pliskova avait perdu en finale contre Kerber l'an dernier.

L'Ukrainienne et quatrième tête de série Elina Svitolina et la Lettone et 12e tête de série Jelena Ostapenko ont également franchi le deuxième tour grâce à des victoires identiques de 6-4, 6-4. Svitolina a défait la Russe Evgeniya Rodina, tandis qu'Ostapenko a eu le meilleur contre la Roumaine Sorana Cirstea.

L'Américaine Jennifer Brady a surpris la 23e tête de série Barbora Strycova, 6-1, 6-1, en route vers le troisième tour.

Brady avait été incapable de se qualifier pour le tableau principal lors des trois dernières années, mais elle profite au maximum de sa première expérience.

La Canadienne Gabriela Dabrowski entamera son parcours en double en compagnie de la Chinoise Yifan Xu un peu plus tard jeudi, contre la Croate Mirjana Lucic-Baroni et l'Allemande Andrea Petkovic.

Wozniacki critique les organisateurs

Par ailleurs, Wozniacki a fait connaître son mécontentement envers les organisateurs du tournoi pour le traitement de faveur réservé à la Russe Maria Sharapova.

Après sa défaite contre Ekaterina Makarova sur le court no 17 mercredi soir, l'ancienne no 1 au monde a déclaré au réseau Ekstrabladet TV qu'elle croyait qu'il était «inacceptable» que les deux matchs de Sharapova aient été présentés au stade Arthur-Ashe.

Sharapova a obtenu une invitation des organisateurs pour participer aux Internationaux des États-Unis. Elle dispute un premier tournoi majeur depuis la fin d'une suspension de 15 mois pour dopage.

«Que quelqu'un qui revient d'une suspension pour dopage dispute tous ses matchs sur le court principal est quelque chose de douteux», a déclaré Wozniacki.