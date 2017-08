Andy Murray déclare forfait pour Flushing Meadows

L'Écossais Andy Murray, numéro deux mondial, a déclaré forfait samedi pour les Internationaux des États-Unis, quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem de l'année (28 août au 10 septembre), en raison de la blessure à la hanche gauche qui le perturbe depuis plusieurs mois.

Agence France-Presse NEW YORK

Murray a annoncé la nouvelle samedi, deux jours avant le début du dernier tournoi majeur de la saison.

«Je ne disputerai malheureusement pas l'US Open cette année», a déclaré Murray lors d'une conférence de presse.

«J'ai fait tout ce qui était possible pour essayer d'être prêt», a rappelé le vainqueur des Internationaux des États-Unis en 2012 qui n'est plus apparu sur le circuit depuis sa défaite en quart de finale de Wimbledon face à l'Américain Sam Querrey.

«J'ai rencontré beaucoup de spécialistes, je suis resté au repos, j'ai fait de la kiné. Je n'étais pas trop mal ces derniers jours à l'entraînement, mais je souffre encore trop pour pouvoir viser le titre, ce qui était mon objectif», a-t-il expliqué.

Le Britannique, âgé de 30 ans, a vu sa saison 2017 perturbée par cette blessure à la hanche et n'a pas exclu de mettre fin à sa saison pour pouvoir se soigner.

Il est le cinquième joueur de premier plan à renoncer sur blessure au tournoi new-yorkais, après le Serbe Novak Djokovic, le Suisse Stan Wawrinka, tenant du titre, le Japonais Kei Nishikori et le Canadien Milos Raonic.

Ces absences ouvrent un boulevard au Suisse Roger Federer, N.3 mondial et grand favori après avoir remporté en 2017 l'Open d'Australie et Wimbledon, et dans une moindre mesure au N.1 mondial, Rafael Nadal.