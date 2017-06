Roger Federer accède aux demi-finales à Halle

Le Suisse de 35 ans aux 18 victoires en Grand Chelem a battu sans forcer le tenant du titre, l'Allemand Florian Mayer (134e) 6-3, 6-4 et rencontrera au tour suivant le Russe Karen Khachanov, 38e mondial.

L'autre demi-finale opposera samedi Richard Gasquet (30e) au vainqueur du match entre l'idole du public local Alexandre Zverev (12e), le petit prodige allemand de 20 ans, et le solide espagnol Roberto Bautista Agut (19e).

Le Français s'est défait de Haase (42e) 6-1, 3-6, 6-1.

Après son long arrêt au printemps, Federer avait raté sa rentrée la semaine dernière en perdant son premier match au tournoi de Stuttgart, contre le modeste Tommy Haas, alors 302e au classement de l'ATP.

À Halle, l'ex-numéro un mondial, très concentré, semble au contraire retrouver match après match ses sensations, avec un jeu toujours plus chirurgical d'un tour à l'autre. Contre Mayer, il s'est montré impitoyable, alternant les aces (11), les points construits de loin, et les échanges plus longs dans l'attente d'une faute directe de l'Allemand.

Huit fois vainqueur à Halle, il fait désormais figure de favori d'un tournoi qui lui sert traditionnellement de préparation pour Wimbledon, où il tentera en juillet de remporter un historique huitième titre.