Kei Nishikori revient dans le top 5

Le Japonais Kei Nishikori gagne deux places au classement de l'ATP publié lundi et remonte à la cinquième place au détriment de l'Espagnol Rafael Nadal qui retombe lui à la septième place et perd deux rangs.

Ce seul petit changement dans le top 10 pourrait avoir une incidence sur les têtes de série du tournoi de Barcelone qui commence samedi et dont Nadal est le tenant du titre après avoir battu en finale... Nishikori en 2016.

Chez les autres membres du top 20, le Français Gaël Monfils, absent depuis la mi-mars pour une blessure à la rotule, perd cinq places et se retrouve 16e mondial. Il ne devrait pas rejouer avant le mois de mai et le tournoi de Munich. Il est d'ores et déjà forfait pour le tournoi de Monte Carlo.