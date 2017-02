Françoise Abanda déclare forfait pour la Fed Cup

Le capitaine Sylvain Bruneau a fait appel à la Torontoise Katherine Sebov pour remplacer la Montréalaise en vue de ces rencontres du groupe 1 de la zone des Amériques qui seront présentées à Metepec, au Mexique, du 6 au 12 février.

«C'est dommage que Françoise rate cette rencontre de la Fed Cup, d'autant plus qu'elle a toujours bien fait dans cette compétition, a déclaré Bruneau. Katherine fait partie de la prochaine génération de jeunes joueuses et elle s'est récemment démarquée avec d'excellentes prestations sur la scène professionnelle. Ce sera sa première participation et je suis très content de la voir intégrer notre formation.»

Charlotte Robillard-Millette, de Blainville, et l'Ontarienne Bianca Vanessa Andreescu complèteront l'équipe canadienne.

Les Canadiennes, premières têtes de série, évolueront dans le groupe A avec le Paraguay, la Bolivie et le Venezuela. Les gagnants de chacun des deux groupes s'affronteront pour obtenir la possibilité de prendre part aux qualifications du groupe mondial II prévues en avril 2017, tandis que les deux pays au bas du classement seront relégués au groupe II de la zone des Amériques pour 2018.

Le Canada s'est incliné au premier tour du groupe mondial II contre la Biélorussie l'année dernière. Il a ensuite subi une autre défaite face à la Slovaquie lors d'une rencontre de barrage du groupe mondial II.