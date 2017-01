 Australie: Milos Raonic s'incline en quarts de finale contre Rafael Nadal 

Le Canadien, 3e favori du tournoi, a été vaincu en quarts de finale en trois manches de suite, 6-4, 7-6(7) et 6-4 par le 9e favori, Rafael Nadal, de l'Espagne.

En demi-finale, Rafael Nadal affrontera Grigor Dimitrov, de la Bulgarie. L'autre demi-finale opposera deux Suisses, Roger Federer et Stanislas Wawrinka.

Nadal atteint le dernier carré d'un tournoi du Grand Chelem pour la première fois depuis sa victoire en Roland-Garros en 2014.

Nadal a été exceptionnel dans le premier set, retournant bien et jouant long, sans faire pratiquement de fautes (2 dans la manche).

Dans le deuxième, il a montré sa force mentale en sauvant six balles de manche, trois à 4-5 sur son service et trois autres dans le bris d'égalité. Raonic a commis lui l'irréparable en faisant une double faute sur l'une de ces occasions d'égalisation.

L'affaire était alors entendue et le Canadien a définitivement craqué sur son service dans le dixième jeu de la troisième manche, concédant un jeu blanc.

14 as seulement

Nadal a réussi à remettre en jeu 70% des services de son adversaire et à le limiter à 14 as, son plus faible total du tournoi.

«Milos a un des meilleurs services du circuit. Il m'avait battu il y a deux semaines à Brisbane. J'ai décidé de me mettre un peu plus près de ma ligne pour retourner», a expliqué l'homme aux quatorze titres du Grand Chelem, dont un à Melbourne en 2009.

L'Espagnol, âgé de 30 ans, confirme son retour au premier plan en battant un deuxième top 10 d'affilée après Gaël Monfils (6e) en huitième de finale.

A-t-il douté de pouvoir revenir? «Je ne suis pas quelqu'un d'arrogant, donc oui j'ai eu des doutes», a-t-il répondu à l'annonceur du Rod Laver Arena Jim Courier. «Même quand je gagnais beaucoup, j'avais toujours des doutes, alors vous pouvez imaginer!», a ajouté Nadal, qui n'a plus gagné de tournoi majeur depuis deux ans et demi.

Sa cinquième finale en Australie est à sa portée, même si son bilan contre Dimitrov, 7 victoires à 1, est un peu trompeur. D'abord, c'est le Bulgare qui a gagné le dernier duel, à Pékin l'an passé, et ensuite l'ex-«Baby Fed», 25 ans, est en train de jouer le tennis de sa vie.

«Tout le monde pense depuis longtemps qu'il va être un des meilleurs. Il a commencé très fort la saison. Il est en confiance et il joue très bien», a dit l'Espagnol.

En attendant, Nadal va regarder la demi-finale entre les Suisses Roger Federer et Stan Wawrinka jeudi. «J'adore le sport, et si vous ne regardez pas ce match, c'est que vous n'aimez pas vraiment le sport!», a-t-il dit.

- Avec Agence France-Presse