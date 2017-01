Milos Raonic éliminé en demi-finale à Brisbane

Dimitrov a profité des ennuis de son adversaire au service, lors de la deuxième manche, pour le briser deux fois avant de lui-même fermer les livres lors du dernier jeu de l'affrontement. Raonic n'a réussi que 42 % de ses premières balles au cours du deuxième set et il n'a gagné que quatre points en 14 tentatives en deuxième balle.

Les deux joueurs s'étaient d'abord livré une chaude lutte lors de la première manche, et ce, malgré leurs difficultés au service. Seulement 50 % des premiers services des deux puissants cogneurs ont été en jeu, mais quand leurs balles s'avéraient bonnes, ils profitaient de la moindre occasion pour inscrire des points.

Il n'y a eu aucune balle de bris pendant le premier set et les deux hommes ont défendu leur service avec succès jusqu'à ce que Dimitrov ait le dessus lors du 16e point du bris d'égalité. Le Biélorusse s'est grandement ressaisi lors de la deuxième manche et il a été beaucoup plus efficace que son rival.

Raonic ne pourra donc pas défendre son titre, acquis l'an dernier lorsqu'il avait vaincu Roger Federer en deux manches identiques de 6-4.

Il s'agissait du deuxième duel à Brisbane entre Raonic et Dimitrov. En 2013, Dimitrov avait surpris le Canadien, alors deuxième tête de série, en le défaisant 6-3, 6-4 en deuxième ronde.

La finale opposera dimanche le Japonais Kei Nishikori à Grigor Dimitrov.

Nishikori, qui n'a jamais encore remporté de titre du Grand Chelem, a défait le Suisse Stan Wawrinka, en deux manches 7-6 (7/3), 6-3.

- Avec Agence France-Presse