Brisbane: Nadal affrontera Raonic en quarts

Rafael Nadal a tranquillement dominé l'Allemand Mischa Zverev pour rejoindre le tenant du titre et N.3 mondial Milos Raonic, vainqueur jeudi de l'Argentin Diego Schwartzman, en quarts de finale du tournoi ATP de Brisbane.

De retour après avoir coupé court à sa saison 2016 en octobre en raison de douleurs persistantes au poignet gauche, l'Espagnol (9e) n'a pas fait de détail contre le 51e mondial, exécuté 6-1, 6-1 en 55 minutes.

«Après des blessures et des moments difficiles, c'est si spécial d'être de retour sur le court», a déclaré Rafa, qui s'attend à un match compliqué contre le Canadien en demies. «Cela va être très dur. Il aime ce court et il a eu de bons résultats ici. J'espère jouer à mon meilleur niveau, et si c'est le cas j'aurai une bonne chance.»

Un peu plus tôt, Raonic n'avait eu besoin que de 69 minutes pour battre Schwartzman (52e), 6-3, 6-2. Mais le tenant du titre - qui avait battu Roger Federer lors de la finale 2016 - ne s'est pas satisfait de son entame de match.

«Au début, j'ai vraiment lutté sur mon premier jeu de service, et j'ai eu un autre jeu de service serré avant de rentrer dans le match, a-t-il réagi. Ensuite, j'ai senti que je commençais à lui imposer mon jeu (...) Je suis content de la manière dont j'ai terminé.» Parmi les autres rencontres du jour, l'Autrichien Dominic Thiem (8e) a battu l'Australien Sam Groth 7-6 (7/5), 6-3. Il affrontera en quarts de finale le Bulgare Grigor Dimitrov (17e), qui a dominé le Français Nicolas Mahut 6-2, 6-4.