Steven Butler encore dans l'eau chaude?

La station radiophonique 98,5 FM, de Montréal, a rapporté mercredi matin que Butler (23-1-1, 20 K.-O.) pourrait être impliqué dans une affaire de fraude.

Les faits reprochés remonteraient à février, alors que l'oncle du boxeur, Sylvain Bertrand, a été arrêté à Saint-Roch-de-l'Achigan en possession de huit faux permis de conduire et de cocaïne.

Des documents obtenus par le 98,5 FM ont révélé le contenu de l'analyse du téléphone cellulaire de Sylvain Bertrand, et les enquêteurs auraient découvert que Butler pourrait avoir joué un rôle dans cette affaire «en passant des commandes de fausses pièces d'identité à son oncle à titre d'intermédiaire en fournissant des noms et des dates de naissance».

Pour l'instant, Butler ne fait face à aucune accusation. Une porte-parole d'Eye of the Tiger Management, qui gère la carrière du Montréalais, a indiqué qu'une réaction officielle serait transmise plus tard en journée.

Butler doit affronter l'Américain Carson Jones (40-13-3, 30 K.-O.) lors d'un gala au Casino de Montréal le 23 juin. Pour l'instant, ce plan tient toujours.

Pas le premier écart

Ce ne serait pas le premier écart de conduite du boxeur chez les poids super-mi-moyens.

Il est présentement accusé de voies de fait et de vol qualifié en lien avec une bagarre qui aurait éclaté dans le stationnement du bar General Sherman, à Blainville, dans les Laurentides. Un homme aurait alors été tabassé, puis volé. Le pugiliste âgé de 22 ans a été accusé en 2017, et son procès devrait commencer en septembre prochain.

D'autre part, lorsque le Montréalais a été contraint de s'expliquer devant la Régie des courses, des alcools et des jeux du Québec (RACJ) à la suite de sa défaite par K.-O. aux mains de Brandon Cook en janvier 2017, ce n'était pas au sujet de la suite d'une bagarre qui avait éclatée dans les gradins et au sujet de certains liens de son entourage avec des membres du crime organisé, mais plutôt en raison de la bousculade qu'il avait eue avec Cook sur le ring une fois que l'arbitre eut mis fin au combat.