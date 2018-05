WBA: Lomachenko détrône Linares

L'Ukrainien Vasyl Lomachenko s'est emparé du titre WBA des légers de boxe en battant le Vénézuélien Jorge Linares par arrêt de l'arbitre à la 10e reprise, samedi à New York.

Agence France-Presse NEW YORK

Lomachenko, 30 ans, est entré dans l'histoire de la discipline en étant sacré dans une troisième catégorie de poids différente, après ses titres WBO des plumes (2014-16) et des superplumes, depuis 2016.

Il ne lui fallu que douze combats chez les professionnels pour décrocher ce troisième titre, améliorant le record d'Oscar de la Hoya, promoteur de Linares, qui avait été sacré dans une troisième catégorie différente à son 22e combat.

Lomachenko a signé la onzième victoire de sa carrière, la neuvième avant la limite, pour une défaite.

Plus rapide et plus mobile, le double champion olympique (2008, 2012) a pris l'ascendant à partir de la 3e reprise, mais a connu une grosse frayeur au 6e round.

Touché au visage et au bord de la rupture lors de la 5e reprise, Linares, 32 ans, l'a en effet surpris avec une droite qui a envoyé l'Ukrainien au tapis, ce qui ne lui était plus arrivé depuis sa défaite en finale du Championnat du monde amateurs 2007.

Mais Lomachenko a repris rapidement ses esprits et sa domination: il a trouvé l'ouverture à la 10e reprise avec un crochet du gauche dans le torse qui a séché Linares.

Le Vénézuélien qui restait sur treize victoires de suite, a concédé sa quatrième défaite, toutes avant la limite, pour 44 victoires.