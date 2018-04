Des tests antidopage bâclés

Dans un cas, un boxeur qui avait des amphétamines dans le sang a pu conserver son permis de combattant parce que son test avait été mal mené.

Trois combattants ont subi des contrôles positifs au Québec en 2017, les premiers depuis de nombreuses années.

Mais dans au moins deux de ces cas, les tests avaient été menés à l'extérieur des limites de temps prévues par le règlement, selon des décisions de la Régie des alcools, des courses et des jeux. C'est ce tribunal administratif qui a le pouvoir de priver les boxeurs et les combattants d'arts martiaux mixtes du permis nécessaire pour combattre.

Le problème: les tests doivent être menés au plus tôt trois heures avant le combat et au plus tard six heures après, soit une fenêtre de neuf heures. Dans les deux cas problématiques, ils ont été menés une trentaine de minutes trop tôt, ce qui les rend invalides. C'est la division des sports de combat de la même Régie qui mène ces tests. Un de ses responsables - chargé d'appliquer la loi - a déclaré sous serment le mois dernier que le respect du règlement n'était pas la priorité, les soirs de combat.

L'Américain Randy Johnson, qui a subi un contrôle positif aux amphétamines après son combat d'octobre dernier au Centre Bell contre la vedette montante Simon Kean, pourra donc continuer à se battre au Québec.

«La seule preuve à l'encontre du titulaire est constituée d'un test de dépistage effectué de façon contraire à la règlementation applicable», a écrit la Régie dans sa décision rendue le mois dernier, donnant raison à M. Johnson même s'il ne s'était même pas présenté à l'audience.